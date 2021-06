Décorer son intérieur avec des tableaux

Il existe de nombreuses manières de décorer son intérieur qu’il s’agisse du salon, des chambres individuelles ou encore de la cuisine. Dans ce cadre, on peut modifier la disposition des meubles, en acheter de nouveaux, utiliser des bibelots ou des accessoires, harmoniser les différentes couleurs, mettre des tapis … Ainsi, on a une multitude de possibilités. Toutefois, dans le présent, on va parler particulièrement des tableaux en tant qu’accessoires de décoration intérieure.

Quels sont les différents types de tableaux ?

De nombreux modèles de tableaux existent sur le marché. Le choix de tel ou tel tableau déco dépend dans un premier temps du type de pièce et du style à adopter. Ainsi, pour un salon moderne ou contemporain, on peut opter pour des tableaux abstraits. Ces derniers vont favoriser la création d’une expérience visuelle et le ressenti des émotions. Il est à noter que les tableaux abstraits ne cherchent pas à créer ou copier une réalité.

Quant aux tableaux noirs et blancs, ils conviennent aussi bien au style contemporain qu’au style classique dans un salon. Ici, on ne prend pas de risque dans la mesure où ce style assez sobre est apprécié par tous. En outre, les tableaux noirs et blancs sont chics et élégants. Il est à noter qu’ils peuvent être également associés à d’autres couleurs. Par ailleurs, les tableaux noirs et blancs peuvent être également accrochés dans les chambres individuelles.

En ce qui concerne les tableaux street art et bansky, ceux-ci sont une forme d’art contemporain. Ici, on a les tableaux de type graffiti, s’inspirant du pop art … Les dessins figurant sur les tableaux sont assez variés tels les animaux (zèbres), le visage d’un homme ou d’une femme ou encore une personne populaire. Ces types de tableaux conviennent plus à un salon de style contemporain. Néanmoins, on peut aussi s’en servir pour la décoration des chambres ou d’un bureau.

Pour la décoration de la chambre des jeunes et des enfants, on a des tableaux mangas représentant les personnages principaux des mangas célèbres (One Piece, Naruto ou Dragon Ball). Ces tableaux vont permettre d’exprimer à fond sa passion pour ses bandes dessinées japonaises préférées. Il est à noter que ce type de tableaux font partie des catégories de décoration moderne et contemporaine.

Enfin, on a les autres types de tableaux plus classiques tels les tableaux d’animaux, de plantes, de fleurs, de villes ou encore de carte du monde. Ceux-ci conviennent plus pour les styles de décoration classique du salon et des chambres. Toutefois, il est également possible de décorer les toilettes et les salles de bain avec des tableaux décoratifs spécifiques.

Pour reprendre avec plus de précisions, vous aurez le choix entre différentes possibilités pour vos tableaux :

tableau street art

tableau noir blanc

decoration murale design

tableau pop art

tableau carte monde

tableau photo

tableau abstrait

toile imprimee

Quelle taille de tableau choisir ?

Le choix de la taille du tableau est également important. En effet, un tableau trop grand ou trop petit peut risquer de ruiner la décoration. Dans ce cadre, un petit tableau au centre d’un grand mur n’est pas vraiment joli. De même, un grand tableau accroché sur un mur surchargé n’est pas vraiment recommandé. Ici, tout est ainsi question d’équilibre avec les autres meubles et les autres accessoires.

Pour un grand mur, il faut éviter de placer un tout petit tableau. Lorsque le mur comprend déjà d’autres éléments, il faut considérer la surface de l’espace restant. Sur un mur vide, il vaut mieux opter pour de plus grands tableaux. Pour les chambres individuelles, le mieux est d’opter pour des tableaux de taille moyenne.

Pourquoi pas des tableaux personnalisés ?

Les tableaux personnalisés permettent d’afficher votre portrait ou celui d’une autre personne. Néanmoins, vous pouvez également choisir d’autres motifs et d’autres thèmes. Ces tableaux se caractérisent par leur originalité et leur créativité. En outre, il faut savoir qu’ils sont également moins chers que les autres types de tableaux évoqués ci-dessus.